28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
28.09.2023
Нагайбаки в городе
27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
27.12.2022
Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол
08.11.2022
На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана
29.09.2022
«Уральская кузница» выбрала лучшего электромонтера
22.09.2022
Завод «Уральская кузница» ввел в эксплуатацию систему очистки стоков
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023