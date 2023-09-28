«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия

В Чебаркуле (Челябинская область) завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») впервые провел конкурс среди сотрудников по улучшению территории предприятия. В течение лета и осени работники проявили мастерство в выращивании декоративных растений.

Конкурс по благоустройству территории посвятили 20-летию Группы «Мечел». В нем вызвались поучаствовать сотрудники кузнечно-прессового и механообрабатывающего цехов, совет ветеранов, а также работники челябинского филиала «Уралкуза». Ключевыми критериями оценки работ стали творческий подход к оформлению, подбор растений для создания цветочной композиции, ухоженность и эстетичность клумб.

К осени подразделения предприятия украсили петуньи, бархатцы, лилейники, астры и флоксы. По итогам конкурса жюри приняло решения поощрить всех участников конкурса, кто внес вклад в преображение территории завода, – им вручили грамоты и подарочные сертификаты.