«Уралкуз» увеличил продажи

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) в 2021 году увеличил продажи продукции на 38% по сравнению с 2020 годом. Реализация составила 109 тыс. тонн. Выросла реализация поковок и штамповок из легированных, нержавеющих, инструментальных марок стали и из жаропрочных сплавов, а также штамповок черновых осей.

Продажи изделий из легированных марок стали показали рост на 9%. На 6% увеличились продажи продукции из нержавеющих марок стали. Данные виды продукции используются в авиационной промышленности, в энергетике и машиностроении. Их применяют в производстве шасси, гидроцилиндров и прочих агрегатов для летательных аппаратов.

На 27% выросла реализация изделий из инструментальных марок стали. Данная продукция находит применение в изготовлении валков, режущих и мерительных инструментов.

Отгрузки продукции из жаропрочных сплавов выросли на 36%. Такие поковки и штамповки поставляются заказчикам для производства деталей ракетно-космической техники, элементов турбин двигателей самолетов, кораблей, энергетических установок.

Более чем в два раза увеличились поставки штамповок черновых вагонных и локомотивных осей.