В 2021 году в Челябинской области построят 10 детсадов, 3 школы, 9 ФАПов, Дом культуры

В 2021 году в Челябинской области будет введено в эксплуатацию десять детских садов, три школы, девять фельдшерско-акушерских пунктов, психоневрологическую больницу, Дом культуры и ряд спортивных объектов.

Как рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в будущем году на капитальное строительство объектов социальной сферы направят 5,99 миллиарда рублей, что на 4% превышает первоначальный бюджет 2020 года. За три года на эти цели выделят 14,91 миллиарда рублей

В 2021 году будет сдано в эксплуатацию десять детских садов в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и три школы в Верхнеуральском, Кунашакском, Чебаркульском районах. На строительство выделено 3,69 миллиарда рублей.

Ввод новых учебных заведений позволит обеспечить в 2021 году дополнительными местами две тысячи 50 детей дошкольников, ожидающих своей очереди, создать 1300 новых мест в школах и снизить долю обучающихся во вторую смену.

Кроме того, в 2021 году планируется вести в эксплуатацию девять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и три объекта здравоохранения - здание областной клинической специализированной психоневрологической больницы №1 Челябинска, гараж районной больницы села Кунашак,теплый переход между терапевтическим и хирургическим корпусами с ремонтом фасадов прилегающих зданий городской клинической больницы №8 Челябинска.

Также в 2021 году начнется или продолжится проектирование и строительство шести объектов здравоохранения: больничного комплекса на 650 коек в Златоусте; поликлиники в северо-западной части Челябинска мощностью 1800 посещений в смену; хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы; пристроя к корпусу детской городской больницы Магнитогорска; больничного комплекса в Нязепетровске и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске.

В отрасли «Физическая культура и спорт» запланировано строительство пристроя к бассейну «Строитель» в Челябинске (на эти цели предусмотрено 155,2 миллиона рублей); строительство спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» в поселке Кременкуль (182,1 миллиона рублей, в том числе в 2021 году будет направлен 71 миллион рублей). Запланировано также строительство регионального центра олимпийской подготовки по хоккею, в том числе проектно-изыскательские работы; строительство тренировочного катка «Трактор» (этот объект намечено ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года).

Также продолжатся реконструкция физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в Нязепетровске (ввод объекта запланирован на декабрь 2021 года); строительство ФОКа с универсальным игровым залом в Кусе (завершение в 2022 году) и строительство ледовой арены «Высота» в Озерске (в рамках государственно-частного партнерства).

Кроме того, завершится строительство и реконструкция восьми физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами; стадиона «Сатурн-плюс» в Троицке; стадиона с трибунами и административным зданием в Сосновском муниципальном районе; крытого катка с искусственным льдом в Сатке (срок окончания работ в 2022 году).

В отрасли «Культура» в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию два объекта: дом культуры «Маяк» в Катав-Ивановском муниципальном районе и здание «Детской филармонии» в Челябинске после реконструкции.

В отрасли «Социальная защита» в 2021 году продолжится строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Южноуральске на 210 мест. На эти цели предусмотрено 109,4 миллиона рублей.