В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД

В 2022 году запланированы работы по реконструкции контактной сети на участке Петропавловск – оп. Затон перегона Петропавловск – Кондратовка-Сибирская (территория Петропавловского отделения ЮУЖД в Республике Казахстан). На эти цели будет направлено более 257 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проектом предусмотрена полная замена всех опорных и поддерживающих конструкций контактной сети и контактной подвески, демонтаж существующих жестких поперечин, анкеров, опор и их фундаментов. Кроме того, будут проведены работы по установке новых трансформаторных подстанций.

Реконструкция позволит обеспечить возможность повышения скорости движения электроподвижного состава на данном участке, снизит затраты на капитальный ремонт и текущее содержание устройств электроснабжения, снизит удельные потери электрической энергии и сократит вероятность возникновения отказов технических средств из-за старения оборудования.

Модернизацию контактной сети на участке Петропавловск – Кондратовка-Сибирская планируется завершить в 2023 году.

ФОТО: ЮУЖД