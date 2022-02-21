21.02.2022
Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов
21.02.2022
ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы
21.02.2022
Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость республик
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
21.02.2022
В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД
21.02.2022
Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% в 2021 году
В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД
09.09.2021
В РЖД проведут дополнительную индексацию окладов работников
20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
За полгода в Челябинской области произошло 17 несчастных случаев на ж/д
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022