В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ в Советском районе - речь о территории на улице Ярославской.

С инициативой о ее комплексном развитии на городские власти вышли правообладатели. Договор о КРТ уже подготовлен, сообщила сегодня, 23-го мая, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Это четвертый договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей. В рамках заключенных договоров будут возведены жилые комплексы», - отметила Надежда Рыльская.

По ее словам, договор о КРТ на улице Ярославской так же, как и его предшественники, заключается сроком до семи лет и предполагает реализацию условий, предусмотренных федеральным законодательством.

«Договор по данной территории планируется заключить до первого июня текущего года», - уточнила Надежда Рыльская.