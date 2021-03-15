В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами

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В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами

В Челябинске растет число маршрутов с нерегулируемыми тарифами, которые будут обслуживать льготников.

Об этом сегодня, 15-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Он доложил мэру южноуральской столицы Наталье Котовой, что ее поручение выполнено.

«По вашему поручению достигнуто соглашение с перевозчиками о перевозке льготных категорий граждан по пяти маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Уже начато обслуживание льготников на маршрутах №35 и 86. До конца марта работу по перевозке пассажиров-льготников мы начинаем на маршрутах №46, 85 и 112», - отметил Максим Куляшов.

Чиновник напомнил, что ранее администрацией Челябинска уже были заключены договоры о перевозке льготных категорий граждан на маршрутах с нерегулируемыми тарифами № 13, 36, 40 и 66.