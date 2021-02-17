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Эксперты: новая транспортная схема в Челябинске приведет к коллапсу

Новая транспортная схема челябинской агломерации до 2030 года может не сработать и привести к коллапсу. С таким мнением выступили эксперты и перевозчики на пресс-конференции в «Комсомольской правде», которая вылилась в дискуссию с разработчиком проекта.

Беседа началась с того, что доцент кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Николай Горяев рассказал, чей опыт перенимали специалисты при разработке новой схемы. Он перечислил такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Новокузнецк, Москва, Санкт-Петербург, Пермь. По его мнению, необходимо повышать привлекательность общественного транспорта.

Следующим взял слово эксперт по транспортным перевозкам Яков Гуревич, который охарактеризовал новую схему в трех словах: негодная, нереализуемая, ненужная. В первую очередь он обратил внимание на то, что разработчики не изучили опыт Челябинска в период СССР.

«В Челябинске в Советском Союзе была лучшая трамвайная сеть в стране. Тогда пассажировместимость была 123 тысячи человек. Сейчас планируется 82 тысячи. Получается в полтора раза меньше, - пояснил Гуревич. – Это гарантированный транспортный коллапс. Это легко считается. Здесь такая же ситуация, что и с мусорным коллапсом. Разница только в том, что здесь нужен большой переходный период. Транспортная система – это чистая математика. Если вы к транспортной системе собираете предложения челябинцев, чтобы ее улучшать, то это означает, что вы сделали плохую работу. Потому что вы должны были изучить все транспортные потоки, потенциальные транспортные потоки и сделать ту модель, которая всем требуется».

Николай Горяев парировал выпад Гуревича словами «не ошибается тот, кто ничего не делает». Он также указал, что благодаря обратной связи можно составлять удобные для людей маршруты.

Эксперт по транспортным перевозкам также «разбил» позицию разработчиков по увеличению скорости потока.

«Во-первых, скорость транспорта у нас никто не измерял (обещано увеличение транспортного потока на 6%). Во-вторых, вы починили трамвай, у вас скорость увеличилась. Или вы поставили новый транспорт, у вас скорость увеличилась на 10%. Зачем затевать эту историю, чтобы показать 6%?», - спросил Гуревич.

Эксперт добавил, что без генплана города внедрять новую транспортную схему не имеет смысла. Так как необходимо знать, где будет появляться новое жилье, к которому необходимо подводить транспорт.

Член рабочей группы при министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по разработке маршрутной сети Челябинской агломерации Александр Агарков рассказал о пожеланиях челябинцев.

«Люди часто не могут сформулировать, что им нужно. Но человек может сказать, какая у него есть потребность – в какие места перемещаться. Обращения важны, но, если человек просить запустить конкретную маршрутку, это не значит, что надо бежать и объявлять конкурс на нее. Это значит, что у человека есть проблема уехать с определенного места в определенное время», - сказал Агарков.

Руководитель ООО «Урал-Дом» Алла Даутова, которая занимается пассажирскими перевозками, высказала уверенность, что новая маршрутная сеть работать не будет.

«Я работаю в перевозках с 2000 года. Могу сказать, что многое видела, многое поменялось. Но я не могу одного понять: зачем менять то, что уже устаканилось? – спросила Даутова. - Пассажир выбрал направление, выбрал маршруты. Те маршруты, которые не пользовались популярностью, отсеялись. В три раза уменьшилось количество маршрутов, которые были изначально. Сейчас на 66 маршруте ходит 30 автобусов, а в соответствии с новой схемой будет три. Не представляю, что начнется».

Даутова предложила провести опрос, устраивает ли челябинцев маршрутная сеть, а также повышать комфорт в транспорте.

Николай Горяев также добавил, что возможны изменения в новой транспортной схеме.

«Мы сделали научно-исследовательскую работу. Заказчик имеет право внести изменения в утверждаемый документ», - сказал доцент ЮУрГУ.

Напомним, в декабре прошлого года в Южно-Уральском государственном университете прошел брифинг, на котором представили новую транспортную схему челябинской агломерации до 2030 года. Согласно проекту, в городе планируют связать троллейбусы, автобусы и трамваи и даже задействовать метро. Такая схема, по мнению спикеров, позволит вытеснить маршрутки с городских улиц. Стоимость внедрения стратегии составит 21,5 миллиарда рублей.