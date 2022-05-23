В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

В Челябинске с молотка продадут недостроенное здание на улице Труда, которое задумывалось как спортивно-развлекательный комплекс.

Данный объект незавершенного строительства был изъят городскими властями у собственника на основании решения суда.

Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 23-го мая, заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, проведение аукциона по данному недострою запланировано на вторник, 24-е мая.

К участию в торгах Надежда Рыльская пригласила всех заинтересованных предпринимателей, застройщиков.