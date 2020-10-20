В Челябинске рассмотрят жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района

В Челябинске сегодня, 20-го октября, антимонопольная служба рассмотрит жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района при проведении аукционов на благоустройство двух общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Как сообщила вчера, 19-го октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы Металлургического района Владлена Агаркова, аукционы по благоустройству сквера у ДК Строителей (раньше это был центральный клуб) по Шоссе Металлургов и сквера на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов состоялись 16-го октября. Данные общественные пространства будут благоустраивать в 2021-м году.

«Были определены подрядчики. Однако в челябинское УФАС поступили жалобы на оба аукциона. Заключение контрактов пока приостановлено», - рассказала Владлена Агаркова.

Пресс-секретарь челябинского УФАС России Наталья Мартынюк уточнила, что жалобы на действия заказчика благоустройства - администрации Металлургического района поступило от организации «ТехСтройПартнер».

Компания Алтайского края считает, что, проводя данные аукционы, районные власти установили незаконное требование к сроку действия банковской гарантии, а также не установили в проекте контракта все надлежащие размеры штрафов, начисляемых за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

ООО «ТехСтройПартнер» просит челябинское УФАС обязать заказчика внести в аукционную документацию соответствующие изменения, продлить срок подачи заявок и привлечь виновных лиц к ответственности.

Как сообщила Наталья Мартынюк, начальная цена контракта на благоустройство общественного пространства у ДК Строителей составляет 18,7 миллиона рублей, сквера на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов - 10,3 миллиона рублей.