22.03.2022
В структурном подразделении администрации Челябинска новый руководитель
22.03.2022
Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования
22.03.2022
Челябинский областной Киноцентр: вопреки санкциям – новые проекты
22.03.2022
Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года
22.03.2022
В Челябинске выбросы вредных веществ сократились на 63 тысячи тонн
22.03.2022
В Челябинске уровень безработицы вышел на допандемийный уровень
В Челябинске уровень безработицы вышел на допандемийный уровень
14.02.2022
Число безработных в Челябинской области существенно сократилось
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
17.12.2021
В Челябинске численность безработных снова начала снижаться
03.12.2021
В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022