В Челябинске уровень безработицы вышел на допандемийный уровень

Уровень безработицы в Челябинске вышел на допандемийный уровень и на конец 2021 года составил 0,74 %. Об этом сегодня, 22 марта, рассказала глава города Наталья Котова, выступая перед депутатами гордумы с ежегодным докладом о проделанной работе. С полным текстом отчёта можно ознакомится на сайте городской администрации.

Наталья Котова напомнила, что в 2020 году безработица в Челябинске достигала 3,7 %. Сокращение числа нетрудоустроенных, по её словам, говорит о стабилизации экономической ситуации в южноуральской столице.

Глава города отметила, что во второй пандемийный год крупные предприятия смогли сохранить штат сотрудников и в 3 раза уменьшить численность работников, которые трудятся в режиме неполной занятости.

Среднемесячная номинальная заработная плата в крупных и средних организациях выросла на 8,7 % и составила 50 тысяч 179 рублей. На конец 2021 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях города отсутствовала.