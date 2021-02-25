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В Челябинской области чиновники не смогут покупать криптовалюту

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 25 февраля, приняли поправки в местные законы о государственной и муниципальной службе. Теперь чиновники не смогут иметь в своих финансовых активах криптовалюту.

Как сообщил на заседании ЗСО председатель комитета по государственному строительству Анатолий Брагин, служащие, а также их супруги и несовершеннолетние дети должны произвести отчуждение цифровых финансовых активов иностранного происхождения до первого апреля 2021 года.

Кроме того, в декларациях доходов и расходов государственных и муниципальных служащих, депутатов теперь появится строчка о наличии криптовалюты.