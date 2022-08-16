В Челябинской области набирает темпы уборка зерна

В Челябинской области приступили к уборке зерна. В 20 муниципальных районах области обмолочено в общей сложности 760 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Собрано 117 тысяч тонн зерна.

К уборке приступили во всех районах, за исключением самых северных сельскохозяйственных территорий – Каслинского и Нязепетровского районов. Предстоит убрать еще 1,6 миллиона гектаров посевов, поэтому обмолот будет проходить по мере созревания сельскохозчяйственных культур разных сроков сева. Напомним, что Челябинская область занимает первое место в УрФО по площади ярового сева.

По темпам уборки лидируют Октябрьский, Варненский и Красноармейский районы, в которых доля убранных площадей в два с лишним раза больше, чем в целом по области – более 10%. Самая большая площадь уборки зерна в Брединском (135,6 тысяч гектаров), Кизильском (139,6 тысяч гектаров) и Троицком (134, 6 тысяч гектаров) районах.

«Планируем собрать не менее одного миллиона 900 тысяч тонн зерна, в два раза больше, чем годом ранее, и более 250 тысяч тонн масличных культур. Такой урожай масличных – подсолнечника, льна, рапса - область ещё никогда не собирала», - отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Напомним, что в этом году клин масличных культур вновь вырос и составил 363 тысяч гектаров, а прошедшие весной и летом осадки благотворно повлияли на формирование урожая. По оперативным данным, первые обмолоченные тысячи гектаров в среднем дают 17 центнеров зерна и 14 центнеров семян масличных, это на шесть и девять центнеров с гектара больше, чем годом ранее на аналогичную дату.

Хозяйства также приступили к уборке ранних полевых овощей и картофеля. Первый урожай фермеры привезут на ежегодную агропромышленную выставку «Агро-2022», которая откроется в Челябинске на Ледовой арене «Трактор» 18 августа. Также там можно будет приобрести весь ассортимент фермерской продукции и переработки по ценам производителей.