Южноуральским аграриям нужно ускориться для успешного завершения уборочной кампании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и министерству сельского хозяйства повысить темпы уборки урожая и завершить все работы до минусовых температур.

На состоявшемся совещании глава региона Алексей Текслер отметил, что в настоящее время темпы уборки отстают от уровня прошлого года и на то есть объективные причины.

Как отмечают специалисты, начиная с мая в регионе было три опасных периода с аномально высокими температурами, которые не позволили получить традиционно высокие показатели урожайности на сборе озимых культур и зерновых первых сроков сева. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В 10 районах превышена среднемесячная норма осадков.

«Понимаю, что есть объективные причины – погодные условия. Но с этим мы сталкиваемся не в первый раз, и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям, - подчеркнул Алексей Текслер. - Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур».

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что общая уборочная площадь сельхозкультур составляет один миллион 956 тысяч гектар Обмолочено 296 тысячи гектар, собрано 440 тысяч тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с гектара, на 1,9 центнера меньше прошлогоднего.

О ходе уборочной кампании доложили главы Брединского, Октябрьского, Уйского, Сосновского, Троицкого, Карталинского и Красноармейского районов. Все руководители отметили, что основная проблема уборки – дожди. Поэтому аграриям предстоит использовать каждый погожий день, чтобы форсировать полевые работы.

Ситуацию осложняет увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, но это характерно для всех территорий страны. Аграриям рекомендовано перейти на заключение договоров по поставкам с вертикально интегрированными компаниями, которые работают на территории региона.

В рамках совещания стороны также обсудили вопросы возможной пролонгации льготных кредитов.

Кроме уборки урожая перед аграриями стоит и другие важные задачи - быстро подготовить сушильное оборудование (в хозяйствах функционирует 149 зерносушилок) и складские помещения.

Ранее по решению Алексея Текслера субсидии на строительство зерноскладов были включены в программу капексов. Так, общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов АПК в этом году составляет 241 миллион. Часть этих средств будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ. В целом по области свободные мощности составляют более 1,8 миллиона тонн. Этого достаточно для хранения зерна нового урожая.

«Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях», - обратился к главам заместитель губернатора Сергей Сушков.

Подводя итоги совещания, Алексей Текслер отметил, что для успешного завершения кампании необходимо активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы, так как процесс уборки будет массовым.

«В это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков, - дал губернатор поручение Сергею Сушкову, главам и областному минсельхозу. – Активно проработать вопрос по топливу с вертикально интегрированными компаниями, представленными в регионе. И доводить до всех аграриев информацию о возможностях по хранению зерна. При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие три года и работать над стратегическими задачами. Главная цель - увеличение урожайности до 20 центнера с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли».