В Челябинской области объем ввода жилья за полгода вырос на 12,6%

В Челябинской области ввод жилых помещений в первом полугодии 2020 года вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает КСП региона со ссылкой на экспресс-информацию Челябинскстата.

За шесть месяцев 2020 года в регионе введено 568тысяч 378 квадратных метров жилой площади.

В Чебаркульском городском округе и Октябрьском муниципальном районе объем ввода жилья за январь-июнь 2020 года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Чебаркуле построено 15 тысяч 176 квадратных метров жилья, в том числе 2 тысячи 535 «квадратов» - населением. В Октябрьском районе возведено 726 «квадратов» (все жителями).

В Миасском городском округе введено в 2,5 раза больше жилья, чем в первом полугодии 2019 года, в Нагайбакском районе – в 2,4 раза. Прирост также показали Троицк, Усть-Катав, Челябинск, Южноуральск, Верхнеуральский, Каслинский, Коркинский, Саткинский, Сосновский и Уйский районы.

В Локомотивном городском округе за первое полугодие 2020 года не было выдано ни одного разрешения на ввод в эксплуатацию жилых помещений.

В Карабаше введено лишь 14% от объемов первого полугодия 2020 года, в Верхнем Уфалее – 14%, в Чесменском районе – 18,1%, в Брединском районе – 31,2%, Нязепетровском - 35,8%, Варненском районе – 44%, Златоусте – 49%.

В УрФО положительная динамика отмечена в Ханты-Мансийском автономном округе (7,1%). В остальных субъектах федерального округа отмечено снижение показателя.