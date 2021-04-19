В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий

В предстоящую среду, 21 апреля, в Челябинской области эксперты строительной отрасли и лидеры делового сообщества обсудят новый региональный закон «О комплексном развитии территорий».

Законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, на днях приняли депутаты Законодательного собрания региона сразу в трех чтениях. Но единоглассного одобрения он не получил. Члены фракции КПРФ проголосовали против, депутаты от «Справедливой России» воздержались.

Проект разработан на основе федерального закона о всероссийской реновации, который вносит изменения в Градостроительный, Жилищный и земельный кодексы. «Это будет дополнительный стимул, дополнительная возможность к развитию жилищного строительства в регионе, в Челябинске, в частности, - прокомментировал губернатор Алексей Текслер. - В первую очередь на тех территориях, где уже есть старая застройка, инфраструктура, коммуникации, где люди привыкли жить».

По словам главы региона, принятый закон позволит более активно заниматься новым строительством благоустроенного жилья, где есть вся инфраструктура, где хочется жить. «Уверен, что мы более активно, в том числе благодаря этому закону, сможем развивать жилищное строительство в Челябинской области», - подчеркнул Текслер.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, основные цели комплексного развития территории – это обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений и городских округов, обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условия граждан. Также реализация нововведений позволит создать условия привлечения внебюджетных источников финансирования.

«Проектом закона устанавливаются критерии, которым должны соответствовать индивидуальные и многоквартирные дома, непризнанные аварийными, перечень предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию, предельный срок для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, а также порядок заключения договора комплексного развития территории по инициативе правообладателей и другое», - добавил Сергей Шаль.

В соответствии с федеральным законодательством предусмотрено четыре вида комплексного развития территории. Это комплексное развитие территории жилой застройки, нежилой застройки, незастроенных территорий, а также комплексное развитие по инициативе собственников и пользователей земельных участков с объектами, находящимися на них.

Комплексное развитие территорий предполагает качественное обновление городской среды и предусматривает решение проблемы старого жилищного фонда, а также упорядочение хаотичной или точечной застройки.

«Для перехода к реализации проекта комплексного развития регионы должны на своём уровне разработать дополнительное регулирование таких вопросов, как технические критерии для объектов индивидуального жилого строительства и неаварийных многоквартирных домов, порядок определения границ комплексного развития территорий, порядок заключения соглашений о комплексном развитии территорий с правообладателями имущества и многое другое. Эта работа нами проведена», - пояснил вице-спикер Олег Голиков.

Законопроект планируется обсудить на отраслевой конференции «Загородное домостроение и новые контуры рынка. Комплексное развитие территорий», которая пройдет 21 апреля в рамках выставки малоэтажного строительства «IZBUSHKA» (во Дворце спорта Юность).