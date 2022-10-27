В Челябинской области откорректировали параметры регионального бюджета с учетом уточнения объема федеральных средств и отдельных направлений расходов.

Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания региона 27 октября.

Как сообщил министр финансов области Андрей Пшеницын, законопроектом предусматривается увеличение объема поступлений федеральных средств в 2022 году на сумму 18 миллионов 746,4 тысячи рублей. Эти средства будут направлены на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

«Выделенные средства будут направлены в качестве субсидий городским округам на дальнейшее развитие проекта по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов», - пояснял ранее председатель регионального парламента Александр Лазарев.

Спикер уточнил, что проект уже реализуется в новых микрорайонах Челябинска, в Копейске и Южноуральске. Дополнительное финансирование позволит создать условия для вовлечения в процесс жителей и других территорий.

Кроме того, в соответствии с принятым на федеральном уровне решением, предусматривается уменьшение на 3,7 миллиона рублей объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2022 году на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».

Также законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением перечня главных распорядителей средств областного бюджета и объемов финансирования отдельных мероприятий.

С учетом изменений, параметры областного бюджета на 2022 год составляют по доходам – 222 миллиарда 695 миллионов 766,97 тысячи рублей, по расходам – 286 миллиардов 948 миллионов 830,77 тысячи рублей. Дефицит – 64 миллиарда 253 миллиона 63,8 тысячи рублей.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.