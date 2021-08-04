В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются

Власти Челябинской области намерены простимулировать муниципальные образования, которые будут активно проводить благоустройство общественных территорий в городах и районах.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании, которое провел в режиме ВКС с главами муниципалитетов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

По словам Алексея Текслера, создание комфортной среды для жителей сегодня напрямую влияет на успешность и привлекательность региона.

«Благоустроенные общественные пространства, такие как парки, скверы, дворы, озеленение наших городов, удобный общественный транспорт – это залог конкурентоспособности современных населенных пунктов, региона в целом. Если мы хотим, чтобы наши семьи, молодежь связывали свое будущее с Челябинской областью, то должны чаще и больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города», - подчеркнул губернатор.

В 2021 году на реализацию проектов в Челябинской области было выделено более 1,3 миллиарда рублей. Средства направлены на благоустройство 128 общественных территорий и 119 дворовых площадок во всех муниципальных образованиях, которые выбрали жители путем голосования.

На сегодня запланированные работы выполнены в среднем на 68%. «Уже август на дворе. По общественным пространствам эта цифра чуть ниже – 65,2%. По дворовым территориям – 77,3%», - подчеркнул губернатор.

В числе отстающих - Коркинский, Саткинский, Троицкий муниципальный районы, там выполнено менее 35% работ. «При этом на 16 объектах до сих пор даже не приступили к работам. Я говорю про отдельные объекты в Кыштыме, Агаповском районе, Коркинском, Нязепетровском, Уйском районах. В Южноуральске ждут начала благоустройства семь дворов», - констатировал глава региона.

Алексей Текслер потребовал от глав этих муниципалитетов ускорить работы. «Считаю, такая ситуация недопустима и требует оперативного вмешательства. Поручаю в кратчайшие сроки обеспечить выход подрядных организаций на объекты», - сказал глава региона.

Полностью завершили работы, намеченные на текущий год, Нагайбакский и Верхнеуральский районы. Близки к завершению в Еткульском, Кизильском, Чесменском районах (более 98%).

Южноуральцы уже выбрали объекты для благоустройства на будущий год. На единой федеральной платформе проголосовали свыше 463 тысяч южноуральцев или 16,2% от общего количества жителей региона старше 14 лет. «Объекты на 2022 год уже определены. Они выбраны жителями и непременно должны быть благоустроены в 2022 году. Наша главная задача – сделать города и поселки по-настоящему комфортными и уютными, создать новые точки притяжения для людей», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований провести конкурсы до первого октября 2021 года, а работы по благоустройству в следующем году завершить до первого сентября. Областному минстрою предстоит взять эти вопросы на особый контроль.

Те территории, которые будут активно заниматься благоустройством, получат хорошие бонусы. «Обращаю ваше внимание – тем, кто будет активно предлагать проекты развития (эскизы, ПСД), подтверждать их выбор мнением людей, тем территориям будем помогать, поддержим проекты. Помимо тех средств, которые направляются по программе «Формирование комфортной городской среды». Будут дополнительные решения», - пообещал Алексей Текслер.