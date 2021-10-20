В Челябинской области растет спрос на установку в домах жителей видеонаблюдения от «Ростелекома»

Жители Челябинской области все чаще устанавливают у себя дома видеонаблюдение от «Ростелекома». Такую услугу уже выбрали около девяти тысяч южноуральцев, в том числе свыше трех тысяч человек подключили ее в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба компании, по сравнению с 2019-м годом популярность сервиса выросла на 14 процентов. Самыми востребованными стали камеры внутреннего видеонаблюдения. Наиболее активный рост продаж зафиксирован в период с октября по декабрь. Особенно популярна услуга у жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что рост спроса на услугу домашнего видеонаблюдения напрямую связан с масштабной стройкой современных оптических сетей связи - только за прошлый год компания построила в Челябинской области 826 километров оптики.

«В совокупности на Южном Урале сотрудники «Ростелекома» проложили более 14 500 километров оптоволоконного кабеля, включая отдаленные районы региона. На базе оптической инфраструктуры жители городов и сельской местности получили возможность подключать не только скоростной интернет, но другие цифровые услуги: наружное и внутреннее видеонаблюдение за домом или автостоянкой, интерактивное телевидение, сервисы «Умный дом», умный домофон», - рассказал Михаил Сергеев.

Видеонаблюдение, установленное в квартире или загородном доме, – не просто прихоть владельца недвижимости. Оно позволяет хозяевам беречь время и нервы, оставаться спокойными за своих домочадцев и имущество. Камера фиксирует любое движение и передает сигнал на смартфон абонента.

Блогер Саша Версаль, живущая в коттеджном поселке «L-town», поделилась впечатлениями от услуги: «К будущему рождению ребенка мой муж подготовился заранее и установил камеры по всему дому! И я искренне считаю, что видеоняня – лучшая мамина помощница после папы. Но преимущества системы видеонаблюдения «Ростелекома» не только в том, что она существенно облегчает жизнь родителям (хотя да, больше никаких догадок и тревог, что делает малыш в своей комнате, пока мама, например, готовит обед семье). С помощью камеры можно даже разговаривать с домочадцем или домашним животным — вы даёте команды в любой момент через приложение на своем смартфоне, и вас слышат на том конце связи. У провайдера есть также камеры наружного наблюдения: внешнюю камеру можно установить, например, во дворе дома, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке».

Записи с камер видеонаблюдения хранятся в облаке. В квартире или на приусадебном участке можно установить внутренние или уличные камеры с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» от семи до 30-ти дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу. При этом все записи доступны только владельцу сервиса.

Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте компании и по телефону: 8 (800) 100-0-800.