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В Челябинской области самая низкая цена на бензин в России

Экономика
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Инна Шемаева

«РИА Рейтинг» представило рейтинг регионов по доступности бензина. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 39,72 рубля.

Информацию об этом опубликовала Контрольно-счетная палата региона в своем Tekegram-канале.

Ранжирование субъектов Российской Федерации было произведено по объему горючего АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату.

На средний заработок южноуральца можно купить 834 литра бензина. Цена на бензин самая низкая по стране. Кроме того, наш регион – один из немногих, где стоимость топлива снизилась с начала года.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2020 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа), в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 56 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 39,72 рубля.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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