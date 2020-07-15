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В Челябинской области самозанятые принесли в бюджет 11 млн рублей

Экономика
Сегодня, 15:01

С начала года в региональный бюджет и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области от самозанятых поступило около 11 млн рублей. Такая цифра прозвучала в ходе пресс-конференции на площадке «Гранады Пресс».

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход или налог для самозанятых начался в 2019 году. Тогда он был запущен в 4-х регионах страны. С 1 января к эксперименту присоединилась и Челябинская область.

На текущий момент в области зарегистрировано чуть более 17 тысяч самозанятых, эта цифра увеличивается: ежедневно в этом статусе регистрируются 80–100 южноуральцев.

Отметим, что налог на профессиональный доход самозанятый уплачивает с дохода от своей профессиональной деятельности. При этом самозанятый не может иметь наемных рабочих и работать по трудовому договору.

Стать самозанятым можно тремя способами: через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте nalog.ru, а также с помощью уполномоченных кредитных организаций и площадок.

 

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