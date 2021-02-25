В Челябинской области утвержден новый вид дотаций муниципалитетам

В Челябинской области утвержден новый вид дотаций, предусмотренный для муниципалитетов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан.
Изменения в статью 101 областного закона «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» были внесены сегодня, 25-го февраля, на заседании Заксобрания региона.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам ЗСО Александра Лазарева, законопроект подготовлен в целях вовлечения органов местного самоуправления в работу по увеличению численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.
Так, настоящим законопроектом вводится новый вид иных дотаций, предоставляемых муниципальным районам, городским округам, городским округам с внутригородским делением на стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.
Как напоминает пресс-служба регионального Заксобрания, с первого января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «Налог на профессиональный доход».
На 11-е января 2021 года самозанятыми стали более 29-ти тысяч жителей, осуществляющих деятельность на территории региона.