В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. Законопроект направлен в Законодательное собрание региона.

Эта мера социальной поддержки льготных категорий южноуральцев была введена в области в 2021 году.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тысяч 665 домовладений, в 2023 году – 61 тысячу, в 2024 году – четыре тысячи домовладений. Но не у всех людей есть финансовая возможность заплатить за установку оборудования в своем доме.

«Именно поэтому в прошлом году инициировал новую меру социальной поддержки — компенсацию затрат на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей», - отметил Алексей Текслер на своей странице в соцсетях

В настоящий момент льготникам компенсируют затраты на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей.

«Сейчас, когда все дорожает, и газовое оборудование не исключение, поддержка жителей не должна утратить свою эффективность. Поэтому предлагаю повысить социальную выплату по приобретению внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей», - сообщил Алексей Текслер.

Губернатор уже подписал законопроект, повышающий размер выплаты на приобретение газового оборудования и направил его в Законодательное Собрание области. «Уверен, депутаты мою инициативу поддержат», - подчеркнул глава региона.

Первоначально льгота предоставлялась только ветеранам Великой Отечественной войны. Затем к ним присоединились одиноко проживающие получатели пенсии (которые достигли возраста 55 и 60 лет соответственно женщины и мужчины), семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.

В этом году круг категорий льготников еще расширили – в настоящий момент право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования имеют также инвалиды I и II групп (если они являются собственниками жилых помещений и имеют среднедушевой доход, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения) и совместно проживающие пенсионеры (оба должны быть не младше 65 лет и один из них (или оба) - собственник жилых помещений).