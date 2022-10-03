В Челябинской области увеличили размер компенсации затрат на реабилитацию детей-инвалидов

С первого января 2023 года в Челябинской области практически в три раза будет увеличен размер компенсации родителям за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов.

Соответствующее решение принято депутатами Законодательного собрания.

В настоящее время родителям детей-инвалидов предоставляется компенсация за самостоятельно оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации ребенка в размере не более 28 тысяч 754 рубля.

Предлагается увеличить размер компенсации до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрено, что вместо компенсации родители могут выбрать сертификат на аналогичную сумму. В этом случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям – средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов.

Потратить сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-психологические услуги.

Предполагается, что ежегодно за получением сертификата будут обращаться порядка родители 613 детей, за компенсацией – 314 детей.

Получить компенсацию или сертификат можно будет не более одного раза в год. Услуга носит заявительный характер.