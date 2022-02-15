В Челябинской области в 2021 году введено в эксплуатацию более 7,6 тысячи жилых домов

В Челябинской области в 2021-м году введено в эксплуатацию семь тысяч 670 домов.

Общая площадь новостроек составляет 1999,5 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Челябинскстат.

Согласно официальной статистике, в период с января по декабрь ушедшего года на Южном Урале также введено в действие 307 нежилых зданий общей площадью 429 тысяч квадратных метров, в том числе девять – учебных и восемь – для сферы здравоохранения.