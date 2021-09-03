В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера

Семьи в Челябинской области продолжают подавать заявки на кредит со льготной ставкой по программе «Семейная ипотека». С начала года почти 500 заемщиков уже оформили «Семейную ипотеку» на сумму более одного миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 родился второй или последующий ребенок. Сейчас программа стала доступна и для тех семей, у кого после указанной даты родился первый ребёнок. Это вызвало дополнительный спрос на «Семейную ипотеку».

Оформить «Семейную ипотеку» в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых, если есть субсидирование от застройщика, либо от 5% при электронной регистрации договора. Стандартная ипотечная ставка по программе – 5,3%. Для семей из Челябинской области максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей.

Первоначальный взнос - не ниже 15% от стоимости объекта. Ипотеку можно оформить как на квартиру, так и на покупку земельного участка или строительство частного дома.

«Недавно в программу внесли важное изменение – теперь ипотеку могут оформить в том числе и семьи с одним ребенком. Поэтому льготные условия стали доступны большинству южноуральских семей. Жители региона оценили предложение – количество входящих заявок выросло в два раза», - сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Сбер активно участвует в государственных программах, которые направлены на повышение доступности жилья для россиян. Южноуральцам доступны разные варианты ипотеки от банка – от спецпрограммы на покупку квартиры в новостройке до кредитов на строительство дома.