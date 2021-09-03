03.09.2021
Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ обещает быть жарким
03.09.2021
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей
03.09.2021
Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой
03.09.2021
Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты
03.09.2021
Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
Сбер и Газпромбанк предоставят РМК кредит на 195 миллиардов рублей
05.08.2021
Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021