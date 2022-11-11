В Челябинской области выросло число пользователей цифровых банковских сервисов

Количество пользователей цифровых сервисов ВТБ Онлайн - мобильного приложения и интернет-банка — на Южном Урале за год увеличилось на 14%. Ежемесячная активная аудитория онлайн-ресурсов банка в регионе сегодня составляет порядка 245 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО), сегодня пользователи ВТБ Онлайн в целом по стране заходят в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляют через него уже 48% наиболее востребованных розничных продуктов банка - в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 10 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 75% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 54%. Кроме того, клиенты банка открыли свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем в прошлом году, а каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

В 2022 году в приложении и интернет-банке появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных и получить другие продукты. ВТБ также запустил сервис трансграничных переводов, которые доступны сегодня уже в девять стран.

«Цифровые банковские сервисы становятся все более популярными у южноуральцев, - отмечает управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. - Темп прироста пользователей ВТБ Онлайн в нашем регионе даже выше, чем в среднем по стране. И мы регулярно обновляем функционал наших онлайн-продуктов. Одна из новинок – возможность авторизации с помощью биометрии, то есть за счет технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца. Наши клиенты воспользовались таким сервисом уже более 10 миллионов раз с момента его запуска летом этого года. На сегодняшний день опцию подключили более 800 тысяч пользователей - почти 40% ежемесячной аудитории интернет-банка».