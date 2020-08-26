В Магнитогорске открылся завод по производству сжиженного газа

Сегодня, 26 августа, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа.

О торжественной церемонии, посвященной запуску первого малотоннажного СПГ-завода в Челябинской области мощностью 40 тысяч тонн в год сообщает пресс-служба компании «НОВАТЭК». Дочернее предприятие компании ﻿ООО «НОВАТЭК-Челябинск» начало производить СПГ в режиме пусконаладки под нагрузкой. Основное технологическое оборудование поставило ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ», одно из ведущих предприятий РФ в области криогенных технологий.

«Развитие рынка газомоторного топлива является перспективным направлением для «НОВАТЭКа» как в России, так и за рубежом. Перевод транспорта на СПГ позволяет снизить затраты перевозчиков на топливо и значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что имеет важное значение для защиты окружающей среды», - сообщил председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Продукция завода будет в основном использоваться в качестве газомоторного топлива. Планируются поставки СПГ на заправочные комплексы «НОВАТЭКа» для пассажирского, грузового транспорта и карьерной техники в Челябинской области и в соседних регионах.