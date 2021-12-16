В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске специалисты муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» начали работы по перекры
ЖКХ
ЖКХ
16.12.2021

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске новогодние арт-объекты подверглись атаке вандалов. От рук злоумышленников пострадали
16.12.2021

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врачи Челябинской областной клинической больницы провели уникальную операцию по родоразрешению от
16.12.2021

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска летом 2022 года заплатит один миллиард рублей за долги муниципального пр
Транспорт
Транспорт
16.12.2021

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу четверо сотрудников уволились из администрации губернатора и правительства Челябинской обла
16.12.2021

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
Сбербанк
СберСпасибо
Сбер ЕАПТЕКА
Экономика
16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

К программе лояльности СберСпасибо присоединилась СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших в России онлайн-аптек.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, теперь 55 миллионов участников СберСпасибо смогут обменять или накопить бонусы, покупая лекарства, а также товары для красоты и здоровья в одной из крупнейших в России интернет-аптек.

Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Кроме того, 1% от стоимости каждой покупки вернётся на карту клиенту в виде бонусов.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.

«С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнёра программы и возможность списания бонусов на заказы — пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут ещё и выгоднее благодаря бонусам», сообщил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

«Сотрудничество со «СберСпасибо» - ещё один этап в создании синергии с другими сервисами экосистемы Сбера, чтобы мы вместе приносили клиенту большую пользу. А пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своём здоровье с ещё большей выгодой», - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

Сбербанк
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске специалисты муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» начали работы по перекры
ЖКХ
ЖКХ
16.12.2021

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске новогодние арт-объекты подверглись атаке вандалов. От рук злоумышленников пострадали
16.12.2021

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врачи Челябинской областной клинической больницы провели уникальную операцию по родоразрешению от
16.12.2021

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска летом 2022 года заплатит один миллиард рублей за долги муниципального пр
Транспорт
Транспорт
16.12.2021

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу четверо сотрудников уволились из администрации губернатора и правительства Челябинской обла
16.12.2021

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области
Сбербанк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
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В Челябинске сегодня, 13-го декабря, полностью восстановлено движение трамваев по улице Цвиллинга
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С 2022 года страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России будет не только
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В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат

10.12.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

16.12.2021 16:46

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16.12.2021 16:32

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

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16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

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16.12.2021 14:40

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Российским работодателям начнут доплачивать за молодых работников из «уязвимых категорий»

14.12.2021 10:55

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 17 школ и 1461 класс

14.12.2021 10:20

Челябинский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем Лиги чемпионов Европы

14.12.2021 10:08

Жителей Челябинской области приглашают в путешествия по России по кешбэк-программе

14.12.2021 10:01

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января

14.12.2021 09:59

В Челябинской филармонии японский дирижер станет главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра

14.12.2021 09:25

Переболевшие ковидом бессимптомно или без подтверждения смогут получить QR-код

13.12.2021 22:46

НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области

13.12.2021 19:51

Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году

13.12.2021 19:07

Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

13.12.2021 18:51

Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря

13.12.2021 18:45

ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно