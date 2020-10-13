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В третьем квартале ММК увеличил объемы выплавки чугуна и стали

Экономика
Сегодня, 12:57
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ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в третьем квартале увеличил объемы выплавки чугуна на 13,9 процента по сравнению с уровнем второго квартала.

Так, в третьем квартале на Магнитогорском металлургическом комбинате было выплавлено 2 379 тысяч тонн чугуна на фоне восстановления

спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи

№2.

Объем выплавки стали увеличился в третьем квартале текущего года на 22,2 процента к уровню прошлого квартала и составил 2 882 тысячи тонн. Таких результатов ММК удалось добиться в связи с оживлением деловой активности и запуском стана 2500 горячей прокатки в июле после плановой реконструкции, проведенной во втором квартале 2020-го года.

Продажи товарной продукции по Группе ММК в третьем квартале составили 2 742 тысячи тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3 процента.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция

HVA) по Группе ММК выросли на 16,5 процента к уровню прошлого

квартала и составили 1 341 тысячу тонн (48,9 процента в общем объеме

продаж).

Как отмечают на комбинате, увеличение продаж продукции HVA в третьем квартале обусловлено восстановлением деловой активности в России и

сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос в третьем квартале на 4,9 процента к уровню прошлого квартала и составил 721 тысячу тонн. Такого результата удалось добиться в связи с увеличением процента выхода коксующихся углей и ростом спроса на угольный концентрат.

Более подробно с операционными результатами ПАО «ММК», являющегося одним из крупнейших мировых производителей стали, за третий квартал и девять месяцев 2020-го года можно ознакомиться здесь.

 

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