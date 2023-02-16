Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области

В Челябинской области разработали первый образец отечественного мотосёрфа – доски с мотором для серфинга. Авторство принадлежит инженерам челябинского радиозавода «Полет». Разработка велась в рамках диверсификации производства. Новинка должна выйти на рынок уже предстоящей весной, как сообщили в пресс-службе минпрома Челябинской области.

«Наши мотосёрфы способны составить конкуренцию и на мировом рынке спортивных мотодосок. Они не уступают зарубежным аналогам по основным техническим характеристикам, выигрывая при этом по цене и стоимости эксплуатации», - рассказал генеральный директор АО «ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.