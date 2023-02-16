16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
15.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
15.02.2023
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области
16.02.2023
На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников
17.08.2022
В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию
03.03.2021
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
12.10.2020
Ветераны радиозавода «Полет» бьют тревогу по поводу срыва гособоронзаказа
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023