Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

Большая часть строительных материалов производится на территории Челябинской области. Рост цен на них не обусловлен введением санкций в отношении России.

Об этом сегодня, 13 мая, рассказал вице-губернатор Сергей Шаль в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что поставщиков строительной техники будут искать в Китае.

«99% строительных материалов производится на территории региона. Это полный спектр сжимаемых и несжимаемых материалов – цемент, стекло, гранит, песок. Нам нет надобности всё это везти за тридевять земель», - сообщил Сергей Шаль.

Рост цен на стройматериалы заместитель губернатора объяснил экономическими закономерностями: в прошлом году, после пандемии, начался строительный бум, а повышенный спрос всегда подстёгивает цены.

«Рост цен на древесину начался ещё в прошлом году, и он обусловлен отложенным спросом. Плюс более чем на 70% выросло ИЖС [индивидуальное жилищное строительство – ред.]. Это как раз и вызвало спрос на пиломатериалы. Естественно, когда спрос есть, продавец поднимает цену. С точки зрения макроэкономики, это неплохо», - пояснил чиновник.

При этом Сергей Шаль не разделил мнение журналистов о том, что стоимость стройматериалов увеличилась критично. По его мнению, цены «не дикие», а там, где был резкий скачок цен, потом наблюдалась стабилизация.

По-другому обстоят дела со строительной техникой – основная её часть закупалась за рубежом, в частности, в Германии и Китае. В нынешних условиях остро ощущается потребность в отечественном оборудовании, которого либо нет, либо оно уступает в цене и качестве.

По словам вице-губернатора Челябинской области, на челябинских карьерах уже давно используется китайская техника. Выбор российских предпринимателей продиктован банальными соображениями выгоды: если цена на 30% ниже, а срок эксплуатации одинаковый, то покупают, конечно, более дешёвую. А вот дорожная техника - почти вся немецкая. Её теперь будут закупать в Китае, рассказал Сергей Шаль.

«Сейчас должна произойти перенастройка. Не могу ручаться, в какие сроки и какой форме. Возможно, в форме кооперации. Сейчас дорожная техника у нас в основном немецкая, - сообщил вице-губернатор. - Дорожники заверили, что запас комплектующих и возможность их замены есть, так что текущий сезон должен пройти без срывов. В данный момент мы формируем заявки для покупки техники в Китае. Да, для российских производителей открывается окно возможностей. Будет ли оно использовано? Надеюсь, что да».

В целом, по мнению Сергея Шаля, перспективы и шансы у российской отрасли производства стройтехники есть.