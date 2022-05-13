13.05.2022
Театральной площади Челябинска добавят света
13.05.2022
Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара
13.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы
13.05.2022
Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии
13.05.2022
Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего
13.05.2022
Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса
Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы
13.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
11.05.2022
Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве
11.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
14.04.2021
Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022