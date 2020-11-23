Впервые в России начали производить электролитическую медную фольгу

На «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (АО «КМЭЗ», Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») получены первые образцы электролитической медной фольги. Такая продукция впервые произведена в России.

«До сих пор в России такую фольгу не производили», - отметил генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. Новое российское производство полностью заместит импорт высокотехнологичного материала для выпуска электроники и литий-ионных аккумуляторов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики РМК, в ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели восемь метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов – толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Данную продукцию используют при изготовлении литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения – от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

«Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж», - рассказал Андрей Кудрявцев.

Строительство нового цеха электролиза медной фольги в АО «КМЭЗ» началось в 2018 году. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих производителей ¬из Европы и Азии. Инвестиции в проект превышают три миллиарда рублей.

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» - один из исторических центров российской металлургии. Основан в 1757 году. В состав Группы РМК вошел в 2004 году. С этого момента на предприятии реализована масштабная программа коренного обновления производственных мощностей – медеплавильного производства, цехов электролиза и производства медной катанки. Мощность производства составляет 140 тысяч тонн медных катодов и 140 тысяч тонн медной катанки в год.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.