28.11.2022
ВТБ Лизинг назвал основные причины роста спроса на операционный лизинг
28.11.2022
ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
28.11.2022
СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске
28.11.2022
До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца
28.11.2022
Суд признал действия приставов Челябинска незаконными
28.11.2022
За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев
ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
15.11.2022
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов
11.11.2022
В Челябинской области выросло число пользователей цифровых банковских сервисов
10.11.2022
ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022