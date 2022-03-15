15.03.2022
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
15.03.2022
Алексей Текслер: Мы поддерживаем инициативу по инвентаризации проектов НОЦ
15.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта
15.03.2022
ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств
15.03.2022
В Челябинскую область прибыло 155 жителей из ДНР и ЛНР
15.03.2022
Новый детский сад на северо-западе Челябинска перейдёт на полный рабочий день
ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств
15.03.2022
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
15.03.2022
ВТБ привлек на вклады и накопительные счета четыре триллиона рублей
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
11.03.2022
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022