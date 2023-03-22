ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске

ВТБ Лизинг профинансировал пять самосвалов Sitrak C7H для дорожно-строительной компании в Челябинске. Машины общей стоимостью 53,5 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга на срок три года. Техника будет использоваться для перевозки инертных материалов (песка и гравия), необходимых при ремонте участков дорог Кунашак - Усть-Багаряк и Кочкарь - Варламово в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), поставщиком машин выступила компания «СИЛК ВЭЙ», официальный дилер Sitrak в России.

Стоимость владения техникой для клиента при применении налоговых преференций в лизинге снизится на 40%. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Самосвал SITRAK серии C7H стал самым востребованным самосвалом в грузовом сегменте среди клиентов ВТБ Лизинг в первые месяцы 2023 года. Его доля в портфеле компании составила 34% в сегменте грузового транспорта. Модель C7H с колесной формулой 8x4 оснащена двигателем MC13.54-50 мощностью 540 лошадиных сил и способна перевозить грузы массой до 40 тонн.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Челябинске. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения ВТБ Лизинг: г. Челябинск, ул. Российская д.110, корпус 2, оф. 104, БЦ «Greenplex», тел.: (351) 728-75-70.

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