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«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании

Экономика
Сегодня, 09:45
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«ВТБ Мои Инвестиции» стало победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019». Награждение состоялось в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. ВТБ Капитал Инвестиции также одержали победу в номинации «Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы», а «ВТБ – Фонд акций» занял второе место среди лучших фондов акций.

«ВТБ Капитал Инвестиции» делает особый фокус на развитие собственного мобильного приложения для инвестиций. «ВТБ Мои Инвестиции» постоянно совершенствуется: появляется дополнительный функционал, при этом самым важным приоритетом остается надежность и бесперебойное функционирование. Благодаря такой работе только с начала 2020 года число активных пользователей мобильной платформы выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день - уже более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 750 миллиардов рублей.

 «Мы будем и дальше развивать всю линейку продуктов, предлагая нашим клиентам лучшие решения по управлению финансами. Это касается и брокерского бизнеса, нашего мобильного приложения, работы с партнерами, и рынка ПИФ. Мы постоянно актуализируем перечень фондов, сегодня у ВТБ – самая широкая линейка биржевых фондов на рынке, мы выступаем новаторами и предлагаем инвесторам совершенно новые продукты. Например, в начале года мы запустили единственный в России биржевой фонд денежного рынка – «ВТБ – Ликвидность», а летом - два ESG-фонда. При этом мы стараемся сделать инвестиции доступными каждому: летом мы интегрировали собственную платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс. Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны начать инвестировать. Впереди – еще больше интересных проектов и задач. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и работаем над этим», - отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Компании бизнеса «ВТБ Капитал Инвестиции» продолжают при этом наращивать свою долю на рынке управления активами. Являясь лидерами по привлечению средств в прошлом году, в этом они заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительным итогам второго кварталов 2020 года по данным Эксперт РА. За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 триллионов рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч.

 

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