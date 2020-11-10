ВТБ нарастил выдачи ипотеки на Южном Урале на 25%

По итогам десяти месяцев 2020 года ВТБ достиг рекордных показателей по выдачам ипотеки в Челябинской и Курганской областях.

За январь-октябрь семь тысяч южноуральских семей получили в банке ВТБ жилищные кредиты на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе 800 сделок на полтора миллиарда рублей проведены в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках.

Осенью спрос на ипотеку достиг пиковых значений и впервые превзошел показатели марта-2020. Так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,2 миллиарда рублей, а в октябре – на 1,3 миллиарда рублей, что на текущий момент является рекордом для 2020 года.

Ипотечный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях с начала года увеличился на 17% – до 28,8 миллиарда рублей (по состоянию на 1 октября). Это обеспечило заметный рост розничного кредитного портфеля, который насчитывает 66,7 миллиарда рублей (+9%). Также в его структуре вырос и объем кредитов наличными – до 31,3 миллиарда рублей (+7%).

Помимо жилищных кредитов, за три квартала 2020 года южноуральцы оформили в ВТБ кредиты наличными на 10,7 миллиарда рублей и автокредиты на полтора миллиарда рублей, что сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года. Суммарный объем займов, выданных банком в регионе, составил 21,8 миллиарда рублей.

Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях динамично растет – на первое октября он превысил 63 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 28%. Основным драйвером здесь стал высокий интерес клиентов к инвестиционным продуктам, на которые приходится уже около трети портфеля. С начала года объем вложений южноуральцев в данные инструменты более чем удвоился и достиг 20,2 миллиарда рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и по направлению Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос более чем в два раза, до 11,3 миллиарда рублей. В целом объем средств челябинских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился в 1,5 раза и достиг 24 миллиардов рублей.

«2020 год отличается исторически низкими ставками по всем видам кредитных продуктов, что стимулирует спрос как на оформление новых займов, так и на рефинансирование действующих. На популярность ипотеки также позитивно влияют госпрограммы и повсеместное развитие цифровых сервисов, что в совокупности создает уникальную благоприятную ситуацию для улучшения жилищных условий. Кроме того, важным трендом года стал сдвиг потребительских предпочтений по направлению сбережений: все чаще южноуральцы предпочитают вкладам инвестиционные инструменты», - сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.