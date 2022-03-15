15.03.2022
ВТБ привлек на вклады и накопительные счета четыре триллиона рублей
14.03.2022
В челябинской больнице спасли грудничка, проглотившего батарейку
14.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 марта
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
14.03.2022
Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря
14.03.2022
Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей
ВТБ привлек на вклады и накопительные счета четыре триллиона рублей
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
11.03.2022
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
10.03.2022
ВТБ рассказал об альтернативном способе оплаты без банковской карты
04.03.2022
ВТБ в 1,5 раза увеличил число сотрудников контакт-центра
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022