ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам

ВТБ разрабатывает возможность снижения долговой нагрузки для клиентов, которые оформили ипотечные кредиты в период рекордно высоких ставок. Решения о сокращении ставки будут приниматься индивидуально по мере стабилизации экономической ситуации и смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), ВТБ включил в договор ипотечного кредитования специальный пункт, согласно которому банк в одностороннем порядке имеет право снижать ставку по ипотеке для своих клиентов. Новая мера будет реализована по мере стабилизации ситуации в экономике и позволит уменьшить долговую нагрузку клиентов, укрепив их долгосрочное сотрудничество с банком.

«Современный мир тяжело представить без кредитной поддержки на неотложные нужды. Мы по ипотеке в кредитный договор даже включили специальный пункт, по которому банк в одностороннем порядке имеет право снижать процентную ставку. Это сделано для того, чтобы, как только ключевая ставка пойдет вниз, не обременять наших клиентов процедурой рефинансирования, и самим снижать их долговую нагрузку. Если есть возможность жертвовать частью доходов ради клиентов – мы готовы это сделать», – заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики существенно сократило потребительский спрос. После 28 февраля необеспеченное кредитование упало примерно в четыре раза, ипотечное – в три. Если до повышения ключевой ставки ежедневные выдачи ипотеки ВТБ составляли примерно пять миллиардов рублей, то в текущих условиях – 1,5 миллиарда. По необеспеченному кредитованию ежедневные выдачи банка скорректировались с трех миллиардов рублей до примерно одного миллиарда. Изменение ситуации возможно только при дальнейшем снижении ключевой ставки.

«Крупные потребительские траты очень трудно финансировать такой ставкой. Как правило, люди берут такие кредиты на лечение, отпуск, покупку какой-то дорогостоящей мебели, техники. И при таких ставках люди были вынуждены отказываться от подобных приобретений. Восстановление этого бизнеса и потребительской активности населения будет возможно только при общем снижении ставок на рынке и ключевой хотя бы до 15%», – подчеркнул зампред ВТБ.

При этом банк не фиксирует критичного роста просроченной задолженности. В текущих условиях розничных клиентов поддерживают программы кредитных каникул. На сегодняшний день в рамках государственных и собственных программ банк предоставил заемщикам отсрочку по договорам примерно на 60 млрд рублей. Это составляет всего около 1% от общего размера розничного кредитного портфеля банка.

«С такой мощной каникулярной программой я не жду большого объема просроченной задолженности. Плюс, это же в основном ранее выданные кредиты, по низким ставкам. Здесь единственный риск для системы – потеря рабочих мест. Но правительство, как и в пандемию, уже включилось в поддержку бизнеса и системно значимых предприятий. Поэтому сейчас достаточно много усилий направлено на поддержку значимых предприятий, чтобы сохранить рабочие места и доходы граждан», – резюмировал Анатолий Печатников.