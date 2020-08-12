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ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%

Экономика
Сегодня, 10:12
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 ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также «Дальневосточной ипотеки», ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе.

 «Доступная ипотека является одним из основных факторов обеспечения российских семей комфортным жильем. Помимо процентной ставки для них важную роль играет размер первого взноса, который является, по сути, «входным билетом» для участия в программе. ВТБ расширяет число ее участников – теперь им достаточно накопить 15% от стоимости квартиры. Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

 В июне ВТБ первым из банков, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизил требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» – с 20% до 15%. На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдано более 23 тысяч кредитов на сумму свыше 68 миллиардов рублей. По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» банк провел более 24 тысяч сделок на 67 миллиардов рублей. С начала работы по Дальневосточной ипотеке недвижимость приобрели 1,5 тысячи клиентов на сумму 5,8 миллиардов рублей.

 С 5 августа ВТБ также снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых.

 ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 32,5%. С начала года ВТБ выдал 185,5 тысяч жилищных кредитов на 465 миллиардов рублей.

 

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