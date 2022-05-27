27.05.2022
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям
27.05.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
27.05.2022
Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
27.05.2022
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
26.05.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
25.05.2022
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
24.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
23.05.2022
ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022