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ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%

Экономика
Сегодня, 13:33
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С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита.

«На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%», – рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.  

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около трех миллионов рублей, программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Регионами-лидерами по числу проведенных сделок являются Москва и МО (9,2 тысячи на 45 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (3,3 тысячи на 11 миллиардов), Республика Татарстан (1,5 тысячи на 3,8 миллиарда рублей), Краснодарский край и Ростовская область (по 1,4 тысячи на 2,7 миллиарда), Новосибирская область (1,3 тысячи на три миллиарда рублей).

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и шесть миллионов рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

 

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