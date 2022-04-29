ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

С 30 апреля ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на три процентных пункта. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 13,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку на ипотеку можно в офисах, на сайте, через застройщиков и других партнеров банка. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 13,9%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«Решение регулятора снизить ключевую ставку было ожидаемым, поэтому мы оперативно улучшаем условия в рамках собственных ипотечных программ. В первую очередь, это поможет сегменту вторичного жилья, на который особенно сильно влияет высокий уровень ставок. Сейчас мы проводим по ним лишь 10% сделок, но долгая стагнация рынка «вторички» недопустима. Многие заемщики при продаже нового жилья направляют на первый взнос средства от продажи уже имеющейся квартиры. По нашему опыту, только рыночные ставки ниже 15% могут «оживить» вторичный рынок ипотеки, увеличив его доступность для населения», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, драйвером рынка первичного жилья сейчас остается госпрограмма, ставки по которой станут однозначными. ВТБ принимает заявки по новым условиям льготной программы в своих офисах с 27 апреля. Заемщикам банка доступна ставка от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. Максимальная сумма по-прежнему составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до шести миллионов рублей – для остальных регионов РФ.

Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке. С седьмого апреля по модернизированной госпрограмме ВТБ выдал примерно одну тысячу кредитов на сумму около 4,5 миллиарда рублей.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 миллиарда рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.