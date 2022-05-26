26.05.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
26.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 мая
26.05.2022
Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
26.05.2022
В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
26.05.2022
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
25.05.2022
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
24.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
23.05.2022
ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей
23.05.2022
Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022