ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области назвали число жителей ста и старше лет. По данным на первое января текущего
21.06.2022

В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младен
21.06.2022

В Челябинской области за последние 20 лет материнская и младенческая смертность ощутимо снизилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше. По данным
21.06.2022

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для сельхоз
21.06.2022

В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрон
21.06.2022

Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

В ярком пламени Аркаима родилась Жар-птица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Открытие биологов ЧелГУ поможет успешной социализации детей-аутистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Экономика
21.06.2022 13:52

ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%

ВТБ снизит ставку для кредитов по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7%. Дополнительно к ставке в 7% банк предоставляет заемщикам дисконт 0,3 процентных пункта при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), дисконт в размере 0,3 процентных пункта доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке либо получающим зарплату на карту банка.

На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.

Как ранее заявлял президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, снижение ставки по ипотеке с господдержкой может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.

«Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», - отметил глава ВТБ.

 Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до шести миллионов рублей – для остальных регионов РФ. Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.

 ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 миллиардов рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 миллиардов. Ипотечный портфель ВТБ на первое июня составил 2,8 триллиона рублей.

ВТБ
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21.06.2022

В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младен
21.06.2022

В Челябинской области за последние 20 лет материнская и младенческая смертность ощутимо снизилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше. По данным
21.06.2022

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для сельхоз
21.06.2022

В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрон
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Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
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21.06.2022 13:41

В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века

21.06.2022 12:44

В Челябинской области за последние 20 лет материнская и младенческая смертность ощутимо снизилась

21.06.2022 12:17

В Челябинской области посчитали мужчин и женщин, последних оказалось больше

21.06.2022 11:37

В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне

21.06.2022 11:20

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Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами