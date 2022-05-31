31.05.2022
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
31.05.2022
В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования
31.05.2022
Магнитогорская библиотека получила имя поэта
31.05.2022
Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
31.05.2022
ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков
31.05.2022
Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге
ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков
31.05.2022
ВТБ снизил ставки по автокредитам
27.05.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
26.05.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
25.05.2022
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022