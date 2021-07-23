ВТБ тестирует в Челябинске услугу «Банк рядом»

ВТБ начал предоставлять услугу «Банк рядом». Благодаря такому формату, каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом банка в любом удобном для него месте: кафе, парке и т.д.

Челябинск стал одной из первых территорий нашей страны, где ВТБ запустил сервис «Банк рядом». Сейчас в рамках пилотного проекта услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов России. Чтобы оформить выездную встречу, клиенту нужно заполнить форму на сайте банка: https://www.vtb.ru/o-banke/kontakty/bankarenearby. Финансовый консультант перезвонит для уточнения деталей и подтверждения встречи.

Консультант ВТБ приедет в назначенное место с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты банка без обращения в офис.

«ВТБ стратегически важно обслуживать разные категории клиентов, предлагая передовую линейку продуктов и сервисов там, где им удобно. Уже функционирует формат «Банк на работе», в рамках которого выездные финансовые консультанты проводят презентацию и оформляют необходимые услуги. Следующим шагом стал сервис «Банк рядом», тестирование которого проходит в том числе и на Южном Урале. Уверен, что жители нашего города по достоинству оценят новый шаг нашего банка навстречу клиенту», – сказал управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов.

На сегодняшний день в числе доступных продуктов в рамках нового сервиса ВТБ предлагает ипотеку, автокредит, кредит наличными, кредитную карту, рефинансирование, а также услуги сотовой связи ВТБ Мобайл.