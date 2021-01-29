ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»

ВТБ в 2020 году заключил более 2,7 тысячи кредитных соглашений по государственной программе льготного кредитования субъектов МСП №1764 и предоставил клиентам кредиты на сумму 192 миллиарда рублей. Объем финансирования более чем в два раза превысил показатель за 2019 год. Каждый пятый кредит в России в рамках программы выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на два процентных пункта и составила 21%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), кредитный портфель ВТБ по «Программе №1764» за 2020 год вырос в 2,3 раза и на первое января составил около 160 миллиардов рублей. Основную часть в нем заняли предприятия обрабатывающего производства, строительства, сферы аренды, торговли, агропромышленного комплекса, компании транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Наибольший объем льготных кредитов оформлен субъектам МСП в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Воронежской области, Камчатском крае и Свердловской области.

«Мы отмечаем высокую востребованность программы, что подтверждается более чем двукратным ростом объема выдач и кредитного портфеля. Доля инвестиционных кредитов, которые оформили наши заемщики, составляет 53% - это свидетельствует об эффективности данного инструмента для поддержки российского бизнеса, в том числе на фоне влияния пандемии коронавируса. В январе мы оперативно приступили к приему заявок по новым условиям программы со ставкой не более 7% годовых и уже заключили соглашения с клиентами на сумму около 3,5 миллиарда рублей», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

В рамках «Программы №1764» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тысяч до двух миллиардов рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 миллионов рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 миллионов рублей).