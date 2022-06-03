03.06.2022
Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам
03.06.2022
За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро
03.06.2022
В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца
03.06.2022
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей
03.06.2022
В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей
02.06.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае
31.05.2022
ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков
31.05.2022
ВТБ снизил ставки по автокредитам
27.05.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022