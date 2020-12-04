Под Челябинском в ДТП с маршруткой и «Ладой» умерли две девушки

ВТБ увеличил в Челябинске число офисов, работающих по субботам

В преддверии роста клиентской активности перед Новым годом ВТБ принял решение дополнительно открыть для своих клиентов свыше 200 офисов в России, которые будут работать по субботам.

Число отделений, обслуживающих физических лиц в выходной, составит около 850-ти, то есть 65 процентов от всей сети ВТБ. Общее время работы данных отделений также будет увеличено.

Наибольшее число отделений, отрытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области (167) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (39). Более 600 офисов работают в других регионах России, из них в Челябинске – десять. Полный список размещён на сайте банка.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в зависимости от клиентопотока и санитарной ситуации в каждом регионе ВТБ будет актуализировать число точек продаж. Решение будет приниматься индивидуально по каждому офису.

«Наша стратегическая задача - быстро и качественно обслужить всех клиентов, которые обращаются в ВТБ, что особенно важно в период роста потребительского спроса перед Новым годом. В условиях пандемии вопрос о комфортном обслуживании граждан в отделениях особенно актуален. В связи с этим мы на треть увеличиваем число доступных точек продаж, в которых клиенты могут решить свои финансовые вопросы в выходной день, без отрыва от работы в будни. Всего на шестидневный режим работы мы дополнительно переводим 208 точек продаж - наиболее эффективные и с потенциально высоким уровнем клиентопотока», - рассказал руководитель департамента администрирования сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

ВТБ также напоминает о возможности проведения большинства операций в дистанционном режиме. Уже сейчас около 50-ти процентов заявок по кредитам наличными, 30 процентов - по ипотеке и 20 процентов - по автокредитам поступают в банк дистанционно, доля вкладов, открываемых в мобильном или интернет-банке, занимает две трети в отдельных сегментах. К 2022-му году ВТБ планирует перевести все продукты для физических лиц в онлайн.

При обслуживании в офисах продаж банк рекомендует клиентам соблюдать все меры санитарной предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее полутора метров.